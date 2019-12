Männer in Niederlanden wegen Gruppenvergewaltigungen festgenommen

Wegen mutmaßlichen Gruppenvergewaltigungen von mindestens drei jungen Mädchen sind in den Niederlanden acht Männer festgenommen worden. Die 18 bis 26 Jahre alten Tatverdächtigen sollen ihre Opfer in einer Autowerkstatt in der Stadt Den Bosch unter Drogen gesetzt haben, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.