Düstere Prognose für Deutschland: Zahl der Erwerbstätigen schrumpft

Die erwerbsfähige Bevölkerung in Deutschland wird einer Prognose zufolge in den nächsten rund 20 Jahren zahlenmäßig stark zurückgehen. Das dürfte sich negativ auf Wirtschaftswachstum und durchschnittliche Einkommen auswirken, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung Wien (Wifo).