Neue Umweltdemos: Greta Thunberg nimmt an Protesten im italienischen Turin teil

Die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden und Initiatorin der weltweiten Klimabewegung Fridays for Future, Greta Thunberg, ist seit dem letzten Jahr in aller Munde. Zuletzt stieß sie vor allem durch ihre emotionale Rede vor der UN-Vollversammlung auf große Resonanz. Nun nimmt sie an Protesten im italienischen Turin teil.