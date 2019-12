Gelbwesten gehen erneut auf Straßen von Paris

Die Gelbwesten demonstrieren am Samstag nach Frankreichs größtem Streik seit 1995. Am Mittwoch hatte der französische Premierminister Edouard Philippe die Einzelheiten der Rentenreform bekannt gegeben.

Streiks und Proteste im ganzen Land hatten im Verlauf der letzten zwei Wochen immer wieder für massive Störungen im Straßen- und Zugverkehr gesorgt. Sie richten sich gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron.

Er will Frankreichs veraltetes Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionsformen umfasst. Mit der Rentenreform will die Mitte-Regierung Privilegien für bestimmte Berufsgruppen wie die Eisenbahner auf längere Sicht abschaffen. Außerdem will die Regierung Anreize geben, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten.

