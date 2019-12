Präsident Putin: Russen trinken weniger Alkohol als Deutsche

Die durchgeführte Anti-Alkohol-Kampagne in Russland bringt laut dem Präsidenten Wladimir Putin ihre Ergebnisse. Russen konsumieren derzeit immer weniger Alkohol.

„Bei uns wurde und wird in den letzten Jahren eine Anti-Alkohol-Kampagne durchgeführt, die man aber gar nicht bemerkt“, so der Präsident auf eine Frage aus Baschkirien bei der jährlichen Pressekonferenz.

Er verwies dabei auf sein jüngstes Treffen mit Vertretern der deutschen Geschäftskreise in Sotschi.

„Es ist interessant, dass es sich herausstellte, dass man in Russland umgerechnet auf Feinsprit heute weniger Alkohol als in Deutschland konsumiert. Das ist ein Ergebnis der Anti-Alkohol-Kampagne“, sagte Putin.

Er betonte dabei unter Berufung auf Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die Reduzierung des Alkoholkonsums auch ein Grund für die Erhöhung der Lebenserwartung in Russland sei.

In Bezug auf irgendwelche administrative Einschränkungen im Bereich des Alkoholkonsums müsse man sehr aufmerksam agieren. Man solle Möglichkeit geben, eine Wahl zwischen unterschiedlichen Arten der Alkoholproduktion zu treffen. „In diesem Jahr legen wir den Akzent auf die Produktion mit nicht großem Alkoholgehalt. Ich meine: nicht starke Getränke, sondern sogenannte Stillweine“, erläuterte der russische Staatschef

„Hier gibt es etwas, woran zu arbeiten ist, ohne Polizei-Maßnahmen zu ergreifen. Das Wichtigste ist, dass es ein Ergebnis gibt.“

Hintergrund

Die Staatliche Versammlung der russischen Republik Baschkirien hatte zuvor sofort in drei Lesungen einen Gesetzentwurf über die Einschränkung des Alkoholverkaufs in den Winterferien getroffen. Am 3. Januar gilt demnach ein absolutes Verbot für den Alkoholverkauf. Uhrzeiteinschränkungen sollen demnach auch für den 4., 5. und 6. Januar gültig sein.

