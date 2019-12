Saudi-Arabien: Behörden verbieten Heirat unter 18 Jahren

Demnach hat Justizminister Walid Al-Samaani ein Rundschreiben an alle lokalen Gerichte geschickt, in dem das Verbot der Eheschließung für Personen unter 18 Jahren mitgeteilt worden sei.

Wenn ein Teenager unter 18 Jahren heiraten möchte, werde das Gesuch fortan von einem Sondergericht geprüft. Es werde entscheiden, ob sich eine frühe Ehe negativ auf das junge Brautpaar und seine Zukunft auswirken könnte, hieß es.

Heiratsverbot für Jugendliche unter 15 Jahren

Die Verabschiedung des neuen Gesetzes erfolgte nach Inkrafttreten eines Verbots vom Januar, das die Heirat von Jugendlichen unter 15 Jahren untersagt hatte.

Bis dahin hatte die Gesetzgebung in Saudi-Arabien kein Mindestalter für die Eheschließung festgelegt, weshalb die Frage der Heirat von Mädchen sehr dringend geworden ist. Im Jahr 2017 hatten mehrere Vertreter des saudischen Parlaments, des Beirats Madschlis asch-Schura, ein Schreiben an das Justizministerium geschickt, in dem sie ein Heiratsverbot für Mädchen unter 15 Jahren gefordert hatten.

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums gestatten 117 Länder weltweit Kindern eine Eheschließung unter bestimmten Umständen oder es gibt dort kein gesetzlich festgelegtes Mindestalter. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, heiraten weltweit täglich 39.000 Kinder.

pd/sb/sna/