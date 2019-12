Zahl der Asylbewerber in Deutschland ebbt weiter ab – steigt jedoch europaweit

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist in diesem Jahr laut den Eurostat-Zahlen erneut leicht rückläufig. Mindestens 133.270 Menschen beantragten von Januar bis November dieses Jahres Asyl in Deutschland – 13 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum 2018, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag.