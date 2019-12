Weihnachtsmann-Parade in Moskau – „Väterchen Frost“ machen russische Hauptstadt unsicher

Kurz vor Silvester geht es am Freitagabend in der russischen Hauptstadt schon feierlich zu: Denn in Moskau wird am 27. Dezember im Rahmen des Festivals „Reise in die Weihnachtszeit“ eine Weihnachtsmann-Parade veranstaltet. In Russland werden diese allerdings als „Väterchen Frost” bezeichnet.