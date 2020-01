Im öffentlichen Sektor sollen 300.000 Fachkräfte fehlen

Nach Einschätzung des Beamtenbundes dbb hat der Staat derzeit eine Lücke von fast 300.000 Mitarbeitern. Das geht aus einer Aufstellung des dbb Beamtenbund und Tarifunion hervor, die zum Auftakt seiner Jahrestagung an diesem Montag in Köln veröffentlicht wurde.

In den Kommunalverwaltungen gibt es demnach eine Unterbesetzung von 138.000, in der Kranken- und Altenpflege von 40.000 und in Bundes- und Landespolizei jeweils von 25.000 Mitarbeitern.

In den kommenden zehn Jahren werde sich der Personalmangel zudem verschärfen, denn 1,3 Millionen Beschäftigte würden in den Ruhestand gehen. Ziehe man davon die zu erwartenden Neueinstellungen ab, bleibe eine Personallücke von mehreren hunderttausend Beschäftigten.

Die Personalsituation des öffentlichen Dienstes sei eines der Themen der dbb-Jahrestagung, die bis Dienstag in Köln stattfinde.

