Zeitung: Umstieg auf E-Autos gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland

Durch die Umstellung auf Elektromobilität sind in Deutschland laut einem Zeitungsbericht bis 2030 bis zu 410.000 Arbeitsplätze gefährdet. Allein in der Produktion von Motoren und Getrieben könnten 88.000 Stellen wegfallen, schreibt das „Handelsblatt“ am Montag unter Berufung auf einen Bericht der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM).