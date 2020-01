„Fridays For Future“ kündigt Proteste gegen Siemens in einem guten Dutzend Städten an

Nach der Entscheidung von Siemens, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten, plant „Fridays for Future“ Proteste in mindestens zwölf deutschen Städten. Darunter ist auch eine Veranstaltung am Hauptsitz des Konzerns in München, wie eine Sprecherin der Organisation am Montag sagte.