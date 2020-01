Paar hisst Nazi-Flagge an Haus in Australien und sorgt für Empörung

Eine Nazi-Flagge am Haus eines Paares im Süden Australien hat für Empörung gesorgt. Wie die Zeitung „The Age“ am Dienstag berichtet, hatte das Paar in der kleinen, etwa vier Stunden nordwestlich von Melbourne gelegenen Stadt Beulah seit Wochen eine Fahne mit einem gut sichtbaren Hakenkreuz und anderen Symbolen gehisst.