Warnung an Kliniken weltweit: Neues China-Coronavirus könnte sich verbreiten – WHO

In China könnte es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine eingeschränkte Übertragung eines neuen Coronavirus von Mensch zu Mensch innerhalb der Familien geben. Dies bedeute, dass es zu einem weiteren Ausbruch kommen könnte.

Der Hintergrund bestehe darin, dass eine Chinesin in Thailand am Montag unter Quarantäne gestellt worden sei. Laut Angaben der thailändischen Behörden ist das Virus zum ersten Mal außerhalb Chinas entdeckt worden.

„Aus den Informationen, die wir haben, geht hervor, dass es möglicherweise nur eine eingeschränkte Übertragung von Mensch zu Mensch zwischen Familienmitgliedern gibt, aber derzeit ist klar, dass wir keine anhaltende Übertragung von Mensch zu Mensch haben“, sagte die amtierende Leiterin der WHO-Abteilung für neu auftretende Krankheiten, Maria Van Kerkhove.

Die WHO bereite sich jedoch auf die Möglichkeit eines größeren Ausbruchs vor. „Es ist noch zu früh, wir haben kein klares klinisches Bild“, sagte sie weiter.

Die WHO habe Krankenhäusern weltweit Anleitungen zur Infektionskontrolle gegeben, sollte sich das neue Virus ausbreiten. Es gebe keine spezifische Behandlung für das neue Virus, aber Antiviren-Medikamente würden in Betracht gezogen und könnten „neu eingesetzt“ werden, so Kerkhove.

Coronaviren sind eine große Familie von Viren, die Infektionen von Erkältungen bis hin zu SARS verursachen können. Einige Arten des Virus verursachen weniger schwere Krankheiten, während andere – wie die, die MERS verursache – weitaus schwerwiegender seien.

Insgesamt seien in der zentralchinesischen Stadt Wuhan 41 Fälle von Lungenentzündung gemeldet worden, von denen vorläufige Labortests gezeigt hätten, dass sie von einer neuen Art von Coronavirus verursacht worden sein könnten. Einer der Patienten sei gestorben.

