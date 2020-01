Der „Europäische Grüne Deal“ kommt nicht – finden Sputniknutzer

Eine Billion Euro für den Kampf der EU gegen den Klimawandel. Mit solchen ambitionierten Plänen glänzt Ursula van der Leyens „Neuer grüner Deal“. Dass er kommt, bezweifelt der Großteil der Sputnikleser in der letzten Umfrage der Woche. Die Ergebnisse finden sich hier.

Der „Neue Grüne Deal“ kommt nicht, finden fast drei Viertel aller Nutzer, die in der letzten Umfrage der Woche abgestimmt hatten. Warum er nicht kommt – da sind sie geteilter Meinung. Über 50 Prozent meinen, dass ein solcher Deal überstürzt sei und von den Bürgern der EU-Länder nicht getragen werde. Knapp ein Viertel sieht den Grund einer künftigen Verhinderung dagegen weniger in der Macht der Bürger als in der Macht der Konzerne und dem Einfluss ihrer Lobbyisten.

Umfrageergebnisse

Immerhin glaubt mehr als ein Zehntel, dass der Deal kommt – allerdings in einer weniger ambitionierten Form. Die wenigsten glauben, dass er so in Kraft tritt, wie er vorgestellt wurde. Und knapp ein Zehntel der Nutzer hat keine Meinung zu dem Thema.

Zum Zeitpunkt der Auswertung hatten 1972 Nutzer abgestimmt. Die Umfrage selbst findet sich hier.

vr/sb