Wegen „explodierenden Antisemitismus“: 2021 soll Jahr des jüdischen Lebens in Deutschland werden

Das Jahr 2021 soll laut dem Verein „321: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zum Jahr des jüdischen Lebens in Deutschland werden. Als Anlass werde die erste urkundliche Erwähnung von Juden in Köln im Jahr 321, also vor 1700 Jahren, genannt, die als das älteste schriftliche Zeugnis jüdischen Lebens in der Republik diene.