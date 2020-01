Wer an der Vernichtungsmaschine Auschwitz verdiente – Historikerin über Profiteure

Am 27. Januar wird an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz erinnert und der dort Ermordeten sowie der Opfer des Völkermordes an den Juden gedacht. Die Historikerin Susanne Willems verwiest auf die ökomischen Interessen derjenigen, die den planmäßigen Massenmord möglich machten.