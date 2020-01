Iran begrenzt Zahl der Scheidungen

Um die hohe Scheidungsrate im Iran etwas einzudämmen, will die Regierung in Teheran entschieden vorgehen: Die Registrierung von Scheidungen wird drastisch begrenzt. Dieser Trend ist in dem konservativen islamischen Land auf gesellschaftliche Änderungen zurückzuführen: Frauen sind immer emanzipierter und bekommen auch gute Ausbildung.