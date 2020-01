Die Befreiung von Auschwitz jährt sich zum 75. Mal – Gedenkfeier in Polen

Am Montag, dem 27. Januar, dem 75. Jahrestag der Befreiung des KZ durch die die Rote Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs, findet im Konzentrationslager Auschwitz bei Oświęcim eine Gedenkfeier statt. An der Gedenkfeier nehmen 120 Überlebende des KZ Auschwitz und des Holocausts aus den USA, Kanada, Israel und anderen Ländern teil.