Bundeswehr soll Deutsche aus Wuhan ausfliegen – Bericht

Wie der „Spiegel“ am Montag berichtet, soll die Bundeswehr Deutsche aus der vom Coronavirus besonders betroffenen Region in China ausfliegen. Die Luftwaffe solle schon am Mittwoch oder Donnerstag in Richtung Wuhan fliegen, um rund 90 Deutsche außer Landes zu bringen.

Der Krisenstab im Auswärtigen Amt habe die Rückholaktion am Montagmorgen formal beschlossen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Krisenstab habe entschieden, dass die Bundesregierung zu einer Rückholung nicht erkrankter deutscher Staatsangehöriger aus Wuhan grundsätzlich bereit sei. Bis zu einer endgültigen Entscheidung seien aber noch operative Fragen zu klären, auch mit der chinesischen Seite.

Laut dem Blatt besteht Peking allerdings darauf, dass die Deutschen nicht von Militärflugzeugen ausgeflogen werden. Demnach befürchte die Regierung in Peking, dass die Bilder von landenden Militärjets aus dem Ausland weitere Panik auslösen könnten.

Das Auswärtige Amt habe Einzelheiten des Einsatzes allerdings nicht kommentieren wollen. Bei der Bundeswehr sei zu erfahren gewesen, man bereite sich auf alle Eventualitäten vor.

Zahlreiche Länder, darunter Frankreich, Großbritannien und die USA, haben bereits angekündigt, ihre Staatsbürger aus der am schlimmsten betroffenen Region möglichst schnell holen zu wollen.

ng/mt/Reuters