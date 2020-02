„Datteln 4? Nicht mit mir!“: Proteste in Finnland gegen Kohlekraftwerk – Fotos

Klimaschützer von Greenpeace und der Klimabewegung Extinction Rebellion (XR) haben am Donnerstag beim finnischen Energiekonzern Fortum gegen das deutsche Kohlekraftwerk Datteln 4 eine Protestaktion durchgeführt.

Demonstrantinnen sollen Schilder mit der Aufschrift „Datteln 4 stoppen“ in den Händen gehalten haben. Auf einem Paraglider sei auch „Coal ain't cool!“ (Kohle ist nicht cool) zu lesen gewesen. Insgesamt beteiligten sich laut Greenpeace 25 Aktivisten an der Demonstration.

Der Hintergrund der Aktion sei die Veröffentlichung des Jahresberichts dieses finnischen Energieriesen gewesen. Fortum sei Großaktionär beim Düsseldorfer Energiekonzern Uniper und plane, seinen Anteil an Uniper von knapp 50 auf gut 70 Prozent zu erhöhen, indem er die bisher von zwei Fonds gehaltenen Anteile übernehme.

Auch in Finnland regt sich Widerstand gegen #Datteln4. Aktivist*innen von Greenpeace Finnland und Extinction Rebellion demonstrieren heute gegen den finn. Staatskonzern @Fortum, dem größten Anteilseigner von @uniper_energy, dem Betreiber von Datteln. Fortum kann #Datteln4stoppen! pic.twitter.com/4oGz4chTT4 — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) February 6, 2020

Finnland habe einige der anspruchsvollsten Klimaziele der Erde, erklärte der finnische Greenpeace-Aktivist Olli Tiainen. Gleichzeitig behindere der Staatskonzern den Ausstieg aus der Kohleförderung in anderen europäischen Ländern. „Die Situation ist höchst kontrovers und, um ehrlich zu sein, empörend“, so Tiainen. Es sei zudem eine Petition zur Forderung des Kohleausstiegs bis 2030 gestartet worden, die bereits fast 2000 Menschen in weniger als zwei Wochen unterzeichnet haben.

Das 1100-Megawatt-Kraftwerk „Datteln 4“ im Ruhrgebiet soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission im Sommer dieses Jahres ans Netz gehen. Die Bundesregierung habe aber zugesagt, dass dafür zusätzlich Steinkohlekapazität vom Netz gehe, so dass keine zusätzlichen Treibhausgase entstehen würden. Umweltschützer protestieren trotzdem immer wieder dagegen. Am Sonntagmorgen haben Aktivisten das umstrittene Steinkohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen besetzt.

aa/mt/dpa