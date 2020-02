Nach Werbungskampagne: Über 600 Menschen wollen in italienische Kleinregion umziehen

Eine zweieinhalb Monate lange Werbekampagne, neue Einwohner in die süditalienische Region Molise zu locken, scheint gewisse Erfolge beschert zu haben. Über 600 Bewerbungen erhielt die Region von Menschen, die gerne in das bevölkerungsarme Gebiet ziehen würden, sagte die örtliche Regierung auf dpa-Anfrage am Freitag.