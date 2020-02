Referendum: Schweizer entscheiden über Verbot der Homo-Diskriminierung

Über ein Verbot der Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen und mehr Engagement für bezahlbares Wohnen wird am Sonntag in der Schweiz per Volksabstimmung entschieden. Für das Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Orientierung wird mit einem deutlichen Ja gerechnet. Kritiker sehen dadurch ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt.