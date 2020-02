Russin flieht aus Coronavirus-Quarantäne – Behörde will sie gerichtlich zur Rückkehr zwingen

Die Russin verließ Medienberichten zufolge China am 30. Januar. Am 4. Februar spürte sie Halsschmerzen und wurde in einem Krankenhaus in Quarantäne isoliert.

Flucht aus Patientenzimmer

Die 32-Jährige behauptete gegenüber dem russischen Portal RBK, sie sei bereits in Chabarowsk untersucht worden und habe Ergebnisse der Analysen gehabt. Demnach sei sie nicht infiziert worden. Im Petersburger Krankenhaus sei ihr versprochen worden, dass sie dort nur einen Tag verbringen müsse.

Trotzdem bestanden die Ärzte darauf, dass die Frau 14 Tage im Krankenhaus bleiben soll. Am 7. Februar setzte sie dann der Lokalzeitung „Fontanka“ zufolge die elektromagnetische Verriegelung außer Betrieb und verließ das Krankenhaus.

Ärzte alarmierten die Polizei. Beim Petrograndskij Gericht ging eine Klage der Chefin der St. Petersburger Abteilung von Rospotrebnadsor, Natalija Beschketowa, ein, berichten Medien am Donnerstag. Beschketowa forderte, die geflohene Patientin zwangsläufig unter medizinische Beobachtung bis mindestens 19. Februar zu stellen. Sie soll bisher nicht in vollem Umfang untersucht worden sein.

Wegen der Flucht kann der 32-Jährigen eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 500 Rubel (sieben Euro) drohen.

Ausbruch des neuartigen Coronavirus

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert.

Die Gesamtzahl der Opfer auf dem chinesischen Festland liegt nun bei 1367. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen liegt bei fast 60.000. Weltweit sind mehr als 500 Infektionen bestätigt, davon 16 in Deutschland und zwei in Russland.

