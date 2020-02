Reichster Mann der Welt spendet zehn Milliarden US-Dollar für „Rettung der Erde“

„Ich möchte mit anderen daran arbeiten, sowohl bekannte Wege zu ergänzen, als auch neue Wege zu finden, um die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Wir können die Erde retten“, schreibt Bezos auf seinem Instagram-Account.

Zur Bekämpfung der „größten Bedrohung für unseren Planeten“ stellt der Amazon-Chef nach eigenen Worten zehn Milliarden US-Dollar (zirka 9,2 Milliarden Euro) bereit.

Mit Mitteln des Fonds sollten Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen beim Kampf gegen den Klimawandel finanziell unterstützt werden.

„Ich werde diesen Sommer mit der Vergabe von Zuschüssen beginnen“, so Bezos. Zudem rief er Unternehmen, Regierungen, internationale Organisationen und einfache Leute dazu auf, zusammenzuarbeiten.

„Die Erde ist das, was uns alle zusammenbringt — lasst sie uns gemeinsam schützen“, fügte er hinzu.

Amazon-Chef ist wieder reichster Mensch der Welt

Amazon

Mitte Januar hatte Bezos den Chef des französischen Unternehmens Moet Hennessy — Louis Vuitton, Bernard Arnault, „überholt“ und führt damit erneut die Superreichen-Liste des „Forbes“-Magazins an. Das Vermögen des Franzosen wird auf 112,9 Milliarden US-Dollar geschätzt, während Bezos laut Forbes 115,5 Milliarden US-Dollar schwer ist.

Amazon ist einer der größten Online-Retailer der Welt. Das Unternehmen ist nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, China, Brasilien, Japan und in den Ländern Europas tätig. Der Internet-Shop Amazon.com wurde im Juli 1995 gestartet.

ns/ae/sna