Pietätslos oder zeitgemäß? US-Firma will Leichen klimagerecht kompostieren

Um das Grundwasser nicht zu belasten und kein unnötiges CO2 zu produzieren, wurde in den USA ein Kompostierungsverfahren an sechs Leichnamen getestet. In speziellen Behältern zerfallen die Verstorbenen nach 30 Tagen zu Erde. Als Hauptargument wird die Dringlichkeit des Reagierens auf den Klimawandel angeführt.

Nicht nur zu Lebzeiten kann man wohl etwas gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung tun, man kann anscheinend auch klimagerecht und umweltfreundlich sterben. Dabei wird der Leichnam in einen Spezialbehälter nebst Stroh, Holzspänen und anderen Materialien gelegt und regelmäßig darin gewendet. Auf diese Weise gelangen Bakterien an alle Stellen, zersetzen den Körper; und nach etwa 30 Tagen ist der Verstorbene zu etwas über einem Kubikmeter Erde zerfallen.

Umfrage Leichen kompostieren für Umwelt und Klima: Ist das noch Klimaschutz oder schon Leichenschändung? Klarer Fall von freiwilligem Klimaschutz 18.0% (11)

Gute Idee, aber man könnte wo anders anfangen 9.8% (6)

Ich finde, das gehört sich nicht 54.2% (33)

Mir egal. Jeder soll machen, was er will 18.0% (11) abgestimmt: 61 Alle Umfragen Klarer Fall von freiwilligem Klimaschutz

Diese Methode der Kompostierung, die in den USA bereits bei Tierkadavern etabliert ist, hat die US-amerikanische Bodenkundlerin Lynne Carpenter-Boggs von der Washington State University im Rahmen einer Pilotstudie an sechs Leichnamen erprobt. Die Teilnehmer hatten vor ihrem Tod ihr Einverständnis dazu gegeben. Die Ergebnisse wurden am Sonntag auf der Jahreskonferenz der American Association for the Advancement of Science vorgestellt

Das Experiment wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Recompose“ durchgeführt, welches die Dienstleistung für Tiere bereits anbietet und bald auch die Kompostierungsoption für den Menschen anbieten will – allerdings wohl vorerst nur im Washington State. Als Grund für diese Neuerung im Bestattungswesen führt das Unternehmen die Dringlichkeit des Reagierens auf den Klimawandel an. Berechnungen von „Recompose“ zufolge soll somit pro Leichnam über eine Tonne Kohlenstoff weniger in die Atmosphäre gelangen.

Carpenter-Boggs führt außerdem an:

„Die gängigen Leichenhaus-Optionen in den USA wie Einbalsamierung, Beerdigung oder Einäscherung sind problematisch für die Umwelt. Mehr als vier Millionen Gallonen Balsamierungsflüssigkeit werden jährlich allein in den USA verbraucht (Anm. d. Red.: das entspricht 15,2 Millionen Litern). Überschüssige Nährstoffe, Metalle und Formaldehyde werden regelmäßig im Grundwasser unter Friedhöfen gefunden. Die jährliche Einäscherung in den USA produziert so viel CO2 wie die Verbrennung von 800.000 Barrel Öl (Anm. d. Red.: entspricht etwa 128 Millionen Liter).“

In CO2 ausgedrückt produzieren damit die Krematorien etwa 474.000 Tonnen CO2 jährlich. Zum Vergleich: Das US-Militär produzierte im Jahr 2017 59 Millionen Tonnen CO2. Die US-Krematorien bewegen sich unter einem Hundertstel davon.