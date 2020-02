Bluttat in Hanau: Proteste gegen Rechts

Am Freitag demonstrieren die Menschen in Hanau gegen den Rechtsextremismus. Nach Angaben des Initiators der Protestkundgebung, des Hamburger Filmemachers Grigorij Richter, wird die Demonstration auf dem Marktplatz um 14 Uhr beginnen.

„Es geht darum, ein Zeichen zu setzen“, erklärte Richter laut „Die Welt“ in seinem Aufruf zur Demo im Internet.

In Hanau wurden am Mittwochabend an zwei verschiedenen Orten neun Menschen erschossen. Daraufhin sprach die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag von einem „traurigen Tag für Deutschland“. Deutschland werde sich denen, die versuchen, das Land zu spalten, „mit aller Kraft und Geschlossenheit entgegenstellen“, so die Kanzlerin weiter.