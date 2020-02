Nach Schuldspruch: Weinstein mit Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert

Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist von der Geschworenenjury der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. Kurz danach musste er aber nicht ins Gefängnis, sondern in ein Krankenhaus gebracht werden – wegen akuter Brustschmerzen. Darüber schreibt das Blatt „Variety“ am Montagabend.

Weinstein sei wegen Bluthochdrucks und starken Herzklopfens in eine Klinik in Manhattan eingeliefert worden, wie US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher berichten.

Nach tagelangen Beratungen sprach die Jury Weinstein in zwei der insgesamt fünf Anklagepunkte schuldig. Konkret geht es umseiner Produktionsassistentin Mimi Haleyi in seinem Appartement 2006 undder Schauspielerin Jessica Mann in einem Hotelzimmer im Jahr 2013. Ihm drohen zwischen fünf bis 25 Jahre Haft.

Das Gericht wird das endgültige Urteil am 11. März verkünden. Bis dahin muss der 67-Jährige in Haft bleiben. Seine Anwältin Donna Rotunno kündigte bereits an, Berufung einlegen zu wollen.

Der Skandal um den bekannten Filmproduzenten hatte vor zwei Jahren die weltweite #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt ins Leben gerufen.

