„Nordkreuz“ – Sachsens Polizei bemerkt nicht den Diebstahl ihrer eignen Munition

2019 hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beim Anführer der Gruppe „Nordkreuz“ Waffen und mehrere tausende Patronen gefunden. Die 50.000 Schuss Munition stammten aus mehreren Bundesländern, darunter auch aus Sachsen – doch die Patronen wurden dort nicht vermisst. So ein Diebstahl stellt jedoch keinen Einzelfall in Sachsen dar.