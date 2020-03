Zahl der alleinlebenden Deutschen wird weiter steigen – Statistisches Bundesamt

Nach der Schätzung des Statistischen Bundesamtes wird in 20 Jahren jeder vierte Bürger in Deutschland alleine wohnen. Dies haben deutsche Medien berichtet.

Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, wird die Zahl der Einpersonenhaushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen. Es werden also 24 Prozent der in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen. Im Jahr 2018 gab es rund 21 Prozent solcher Bürger. Dem Bundesamt zufolge nehme die Zahl der Mehrpersonenhaushalte wegen der Bevölkerungsalterung ab.

Nach Angaben des Bundesamtes gab es 2018 rund 14 Millionen Haushalte, die aus zwei Personen bestanden. Diese Zahl werde bis 2028 ein wenig zunehmen, aber dann wieder schrumpfen. 2040 werde auch die Zahl der Drei-Personen Haushalte um elf Prozent im Verhältnis zum Jahr 2018 absinken.

Am stärksten wird die Zahl der Haushalte in Bayern und Baden-Württemberg steigen, wobei man den stärksten Rückgang in Sachsen-Anhalt und Thüringen verzeichnen wird. Der Hauptgrund für diese Tendenz seien regionale Unterschiede.

ac/mt/dpa