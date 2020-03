Löchriges Gesetz? Strafen für die Nutzung von Apps mit Blitzer-Anzeigen

Ab März gilt das vom Bundesrat beschlossene Gesetz, über die Nutzung von so genannten Blitzer-Apps in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) – Diese gelten nun als illegal. Das Benutzen kann mit Strafbußen und sogar einem Punkt in Flensburg bestraft werden. Dennoch gibt es noch viele Lücken, die die Gesetzeslage verzerren.