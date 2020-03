Arztreport 2020: Wie ist es um die psychotherapeutische Hilfe in Deutschland bestellt?

Ob Burn-out, Depressionen oder Angstzustände – die zahlreichen Belastungen des modernen Lebens fordern ihren Tribut und der Bedarf an psychologischer Hilfe ist hoch. Mit 5,8 Prozent nehmen besonders häufig die Bewohner der deutschen Hauptstadt psychotherapeutische Angebote in Anspruch. Doch hängt das wohl nicht nur mit dem stressigen Alltag der Berliner zusammen, sondern auch mit der Verfügbarkeit. Das legt der am Donnerstag von der Barmer Krankenkasse vorgestellte Arztreport 2020 nahe.

Allein im Jahr 2018 hätten 3,22 Millionen Menschen in Deutschland einen Psychotherapeuten aufgesucht – satte 41 Prozent mehr als noch 2009. Dazu habe auch die Reform der Psychotherapie-Richtlinie aus dem Jahr 2017 beigetragen, heißt es in dem Report. Durch neue Formen der schnellen Ersthilfe, wie die Psychotherapeutische Sprechstunde sollten vor allem die Wartezeiten auf einen Therapieplatz verkürzt werden, doch noch immer liegen diese für jeden dritten Patienten bei mindestens einem Monat, für jeden zehnten sogar bei mehr als drei Monaten.

„Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie hat zwar den Zugang zu psychotherapeutischer Ersthilfe erleichtert, reicht aber nicht aus. Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind nach wie vor zu lang, zumal sich psychische Probleme chronifizieren können. Die Therapeuten sollten verstärkt Gruppentherapien anbieten, wenn es medizinisch sinnvoll ist“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Prof. Dr. Christoph Straub.

Den Ergebnissen des Arztreports zufolge bekämen 94,4 Prozent der Patienten Einzeltherapien.

Gruppentherapien seien zwar kein Allheilmittel, sie hätten aber den Vorteil, dass die Betroffenen gemeinsam an der Lösung ihrer Probleme arbeiten könnten.

Eine Neuerung, die sich bewährt habe, sei die Psychotherapeutische Sprechstunde. Diese sei allein im Jahr seit der Reform neun Millionen Mal abgerechnet worden. Fast 90 Prozent der Betroffenen hätten sich positiv über das neue Angebot und darüber geäußert, wie umfassend die Therapeuten auf ihre Probleme eingegangen seien. Weniger zufrieden waren die Befragten mit den Terminservicestellen. So war nicht einmal jeder Zweite mit dem vermittelten Termin zur Sprechstunde zufrieden, weil dieser entweder zeitlich nicht mit dem Beruf vereinbar war oder aber nur bei einem weiter entfernten Therapeuten angeboten werden konnte.

Ein Grund dafür ist, dass trotz der Reform und der stark gestiegenen Zahl der qualifizierten Therapeuten, von denen es 2018 über 36.000 gab und unter denen allein die Zahl der psychologischen Therapeuten sich seit 2009 mehr als verdoppelt hat, der Zugang zu psychologischer Hilfe noch immer nicht überall in ausreichendem Maße gewährleistet werden kann. Kommen in dichtbesiedelten Gebieten 69 Therapeuten auf 100.000 Einwohner, sind es in dünnbesiedelten Regionen gerade einmal 21.

„Die Frage ist, wie bekommen wir die Therapeuten dorthin, wo wir sie am meisten brauchen? Hier ist über Anreizsysteme während der Weiterbildung nach dem Studium, Weiterbildungsverbünde oder womöglich auch über ein Modell ähnlich der ‚Landarztquote‘ für Studierende der Psychologie nachzudenken“, so Prof. Dr. Joachim Szecsenyi, Autor des Barmer-Arztreports.

Eine weitere Option seien Videosprechstunden, die auch im Rahmen der Psychotherapie möglich sind.

Die regionalen Unterschiede hätten in den letzten Jahren abgenommen. So sei insbesondere in den neuen Bundesländern die Zahl der Therapeuten deutlich gestiegen, heißt es in dem Bericht. Dennoch würden sich bis heute gravierende regionale Unterschiede zeigen. Besonders häufig seien Psychotherapeuten in Freiburg und Heidelberg (beides Baden-Württemberg) kontaktiert worden. Wenig verwunderlich, denn die beiden Universitätsstädte zählen die meisten niedergelassenen Therapeuten je Einwohner.

Wenig verändert hat sich hingegen bei Klientel und bevorzugter Therapieform. So seien es weiterhin vor allem junge Frauen, die besonders häufig psychologische Hilfe suchen würden, die Richtlinientherapie die bevorzugte Behandlungsform.