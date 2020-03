Weil das Mädchen „nach Frühstücksflocken fragte“: Amerikanerin tötet Tochter und bekommt lebenslang

Eine 27-Jährige wurde wegen des im Jahre 2017 begangenen Mordes an ihrer fünfjährigen Tochter in Hays County (US-Bundesstaat Texas) zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Dies gab die örtliche Staatsanwaltschaft auf der offiziellen Webseite des Countys bekannt.

Das Urteil wurde demzufolge am 5. März gefällt. Der Angeklagten Krystle V. wurde die Möglichkeit einer Strafaussetzung verweigert.

Im Januar 2017 griff die Frau laut der Mitteilung ihren Schwiegervater von hinten an und stach ihn in den Rücken und in den Kopf. Der Mann konnte aus dem Haus fliehen und die Rettungsdienste alarmieren.

Auch V. wählte die Notrufnummer und sagte dem Disponenten, sie habe ihre Tochter ermordet, weil sie „nach Frühstücksflocken gefragt“ habe.

Als eine Spezialeinheit der Polizei ins Haus gelangte, fanden sie die enthauptete Leiche des erstochenen Kindes. Eine Blutprobe bei der 27-Jährigen ergab das Vorhandensein von Alkohol und Marihuana in ihrem Körper.

Frau wollte auf unzurechnungsfähig machen

Das Verteidigungsteam der Texas-Einwohnerin forderte die Jury des Schwurgerichts auf, die Angeklagte aufgrund ihrer Unzurechnungsfähigkeit als nicht schuldig zu befinden. V. behauptete, sie sei der wahnhaften Überzeugung gewesen, ihre Tochter und ihr Schwiegervater seien „durch Klone ersetzt“ worden, und sie habe sie töten müssen, um „ihre echte Familie zurückzubekommen“, schreibt das Amt.

Die Jury lehnte die Unzurechnungsfähigkeit ab und erklärte die 27-Jährige wegen des Mordversuchs an ihrem Schwiegervater und wegen des Mordes an ihrer Tochter für schuldig.

mo/mt