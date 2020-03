Coronavirus versetzt New York in Ausnahmezustand

Die Behörden von New York haben laut dem Gouverneur der Stadt, Andrew Cuomo, den Ausnahmezustand verhängt. Dies erklärte er am Samstag vor Journalisten.

„Ich habe offiziell den Ausnahmezustand verkündet, was uns bestimmte Vollmachten gewährt“, sagte er. Seine Pressekonferenz wurde auf dem Twitter-Account des Gouverneurs live übertragen.

Nach Cuomos Worten werde es der Ausnahmezustand ermöglichen, beschleunigte Prozeduren bei Einkäufen und der Einstellung von Mitarbeitern für den Kampf gegen Coronavirus anzuwenden. Dabei schätzte er die Bedrohung für die Bevölkerung alsein.

Nach seinen Worten habe sich die Menge der diagnostizierten Erkrankten innerhalb von 24 Stunden um 21 bis auf 76 Menschen erhöht, nur zehn davon seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor war berichtet worden, dass die Zahl der Coronavirus-Opfer in den USA 17 Menschen erreicht habe und bereits mehr als 300 Personen erkrankt seien. In New York selbst soll es noch keine Opfer gegeben haben.

