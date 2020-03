Coronavirus: Schweiz entrüstet über deutsches Exportverbot für Schutzmasken

Wie das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der „NZZ am Sonntag“ (Sonntagsausgabe der „Neuen Zürcher Zeitung“) mitteilte, habe die Eidgenossenschaft den deutschen Botschafter vorgeladen und sei auch bei den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig geworden.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung erlassen. Da die Schweiz kaum medizinisches Verbrauchsmaterial produziert, wurde sie hart von der Maßnahme getroffen.

Laut „NZZ am Sonntag“ kaufen deutsche Unternehmen große Mengen an Schutzausrüstung unter anderem in China, von denen Teile an Schweizer Firmen weiterverkauft werden. Dieser Vertriebsweg ist aber nun unterbrochen.

Das Nationale Zentrum für Infektionsprävention in der Schweiz hat die Krankenhäuser laut „NZZ am Sonntag“ am Freitag angewiesen, dass Ärztenicht mehr nur zwei, sondern acht Stunden tragen sollen.

„Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden mit Nachdruck aufgefordert, die blockierten Sendungen umgehend freizugeben“, zitiert die Zeitung aus einer Antwort des Seco.

Laut „NZZ am Sonntag“ wird derzeit ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren. Der Lastwagen sei mit 240.000 Schutzmasken beladen. Laut dem Seco sei das kein Einzelfall.

Indessen schreibt „NZZ am Sonntag“ unter Berufung auf Richard Neher, Professor für Biophysik am Bioinstitut der Universität Basel, dass die im Kampf gegen das Coronavirus eingeleiteten Maßnahmen nicht reichen würden. Der Wissenschaftler fordert ein rigoroseres Vorgehen des Bundes gegen die Ausbreitung des Virus.

Die Zahl der Infizierten in der Schweiz ist laut dem Blatt auf 281 Personen gestiegen. Bisher sind zwei Personen gestorben. Der Bund ruft dazu auf, vulnerable Personen besonders zu schützen und die Notfallstation nur bei dringendem Bedarf aufzusuchen.

ls/mt/dpa