Großbritannien schafft „Tamponsteuer“ ab – Medien

Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak wird den Berichten zufolge die Maßnahme bei der Vorstellung des neuen Haushaltsplans am Mittwoch verkünden.

Derzeit werden in Großbritannien fünf Prozent Mehrwertsteuer auf Hygieneartikel erhoben. Die Abschaffung der „Tamponsteuer“ wird am 1. Januar 2021 in Kraft treten, so Medien. Durch den Wegfall der Steuer könnten Frauen 40 Britische Pfund (etwa 46 Euro) im Leben sparen.

In Großbritannien gilt vor allem Schottland als Vorreiter im Kampf gegen die sogenannte Perioden-Armut, also dagegen, dass manche Mädchen und Frauen aus Geldnot auf Binden, Tampons und Menstruationstassen verzichten und während ihrer Periode zu alten Zeitungen, Stofflappen oder Klopapier greifen. Für etliche Schülerinnen und Studentinnen sind Binden und Tampons in Schottland bereits kostenlos erhältlich.

„Tamponsteuer“ in Deutschland

Deutschland hatte nach einer langen Debatte entschieden, die Mehrwertsteuer auf alle menstruationsbedingten Hygieneprodukte von 19 auf sieben Prozent zu senken. Die neue Regelung trat zum Jahreswechsel in Kraft.

