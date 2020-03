Britisches Labor entwickelt Impfschutz und zahlt Freiwilligen 4000 Euro für Corona-Ansteckung

Die Probanden werden demnach mit einer Form von Coronavirus infiziert und müssen dann zwei Wochen in Quarantäne verbringen. Für die Beteiligung sollen die Freiwilligen 3500 Pfund (rund 4000 Euro) erhalten.

Coronavirus

Das Experiment ist laut Medien Teil des internationalen Rennens um einen Impfschutz gegen Covid-19. Die Belohnung für denjenigen, der als Erster einen funktionsfähigen Impfstoff auf den Markt bringt, soll mehr als zwei Milliarden US-Dollar betragen.

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung Covid-19 bekommen hat.

Nach jüngsten Angaben wurde das Virus SARS-CoV-2 weltweit bei mehr als 109.000 Menschen nachgewiesen, 3658 Fälle endeten tödlich. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

mo/mt