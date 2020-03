Erstmals Deutscher an Corona-Infektion gestorben – Er war im Ägypten-Urlaub

Ein deutscher Staatsangehöriger ist an dem neuartigen Coronavirus in Ägypten gestorben. Es gehe um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten gekommen sei. Dies teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall in Afrika, der auf Covid-19 zurückzuführen ist.

Aktueller Stand

Zuvor hatte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Aus seiner Sicht passiere dies noch zu langsam, so der CDU-Politiker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte daraufhin gemeldet, die Saison in der Bundesliga und 2. Liga trotz der Coronavirus-Epidemie bis Mitte Mai wie geplant zu Ende zu spielen.

In Deutschland ist die Zahl der Infektionen auf 902 gestiegen. In Nordrhein-Westfalen seien 398 Fälle nachgewiesen worden, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. In Bayern seien 172, in Baden-Württemberg 182 Fälle bekannt. Dies sei der Stand von 15.00 Uhr. Sachsen-Anhalt bleibt bis dato das einzige Bundesland ohne einen bestätigten Ansteckungsfall.

ek/mt/dpa