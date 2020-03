Präsident von Südkorea macht Hoffnung: Coronavirus-Epidemie geht zurück

„Nach dem Höhepunkt beim Wachstum der Anzahl von Covid-2019-Infizierten am 28. Februar mit 916 Neuinfizierten erreichte ihre Anzahl gestern, am 8. März, 248 und zeigt eine kontinuierliche Tendenz zur Abnahme. Wir müssen diese Tendenz erhalten“, präzisierte er.

Allerdings dürfe man nach Worten von Moon Jae-in noch „keinen Optimismus zeigen“, da in Tegu in der Provinz Könsan Pukto und anderen Gebieten Südkoreas Fälle einer Massenverbreitung in kleineren lokalen Gemeinschaften beobachtet würden – dies könne noch zu einem großen Infektionsausbruch führen.

Neuartiges Virus

Aktueller Stand

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über denmit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung COVID-19 bekommen hat.

Nach dem Stand vom 9. März haben sich weltweit mehr als 110.041 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Dabei sind 3.825 Corona-Patienten gestorben. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

Die russische Regierung hatte zum Kampf gegen die Verbreitung von Covid-19 den Luftverkehr mit Nord- und Südkorea und dem Iran eingeschränkt. Der Billigflieger „Pobeda“ wird vom 11. bis zum 31. März alle Flüge nach Italien im Zusammenhang mit dem von der italienischen Regierung eingeführten Ein- und Ausreiseverbot für eine Reihe von Territorien wegen Coronavirus vorübergehend einstellen.

