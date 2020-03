Coronavirus-Fall im Nato-Hauptquartier: Mitarbeiter positiv getestet

Ein Mitarbeiter des Nato-Hauptquartiers in Brüssel hat sich nach einem Urlaub in Italien mit Sars-CoV-2 angesteckt. Dies geht aus einer auf der Website des Militärbündnisses am Montag veröffentlichten Mitteilung hervor.

„Wir können bestätigen, dass ein Nato-Mitarbeiter, der im Nato-Hauptquartier in Brüssel arbeitet, positiv auf COVID-19 getestet wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Nach einem Urlaub in Norditalien habe er Gesundheitsprobleme bekommen und sei wegen der fieberartigen Symptome getestet worden.

Der Mitarbeiter sei derzeit in einer Selbstisolation zu Hause, hieß es weiter. Alle seine unmittelbaren Kollegen seien nach dem Erhalt des Testergebnisses unverzüglich informiert worden.

Die Nato überwache die Situation weiterhin und ergreife alle erforderlichen Maßnahmen.

Neuartiges Virus

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan (Provinz Hubei) informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert, der den Namen Sars-CoV-2 erhielt. Die neue Corona-Lungenkrankheit hat von der WHO den offiziellen Namen Covid-19 bekommen. Die WHO hat wegen des Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnotfall ausgerufen.

Aktueller Stand

Weltweit haben sich mehr als 110.041 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Dabei sind rund 3.825 Corona-Patienten gestorben. Mehr als 62.000 erkrankte Patienten wurden mittlerweile geheilt. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

pd/mt