Italien kämpft gegen Coronavirus: Contes „Ich bleibe zu Hause“-Maßnahmen in Kraft getreten

Die Regierung in Rom dehnte am Montagabend die zuvor im Norden des Landes verhängten Sperrungen auf das ganze Land aus.

Schulen und Unis geschlossen, Veranstaltungen ausgesetzt

Den Menschen wird nur noch aus wenigen Gründen erlaubt, das Haus zu verlassen. Als solche Ausnahmen gelten Einkäufe, der Arbeitsweg, Arztbesuche oder Pflege alter oder kranker Verwandter.

Das Besuchen von Freunden oder Spaziergänge in anderen Orten sind dagegen untersagt. Die Schulen und Universitäten sind landesweit bis zum 3. April geschlossen.

Auch Kinos und Theater sind nicht mehr offen. Läden, Bars und Restaurants haben nur eingeschränkt geöffnet. Gaststätten müssen um 18.00 Uhr zumachen.

„Ich bleibe zu Hause“

Conte gab die neuen Regeln am Montag bekannt und fasste sie unter dem Slogan „io resto a casa“ (dt. „Ich bleibe zu Hause“) zusammen.

„Ganz Italien wird zur geschützten Zone“, sagte der Ministerpräsident bei einer Pressenkonferenz in Rom.

Coronavirus

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung Covid-19 bekommen hat.

Nach jüngsten Angaben wurde das Virus SARS-CoV-2 weltweit bei mehr als 114.000 Menschen nachgewiesen, 4027 Fälle endeten tödlich. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

In Italien wurden mehr als 9100 Corona-Ansteckungen festgestellt. 724 Patienten genasen, weitere 463 starben an der neuartigen Erkrankung.

