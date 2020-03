Angelina Jolie kritisiert US-Friedensabkommen mit den Taliban in Afghanistan

Erst Ende Februar ist das „historische Friedensabkommen“ zwischen der radikal-islamistischen Taliban und der US-Regierung unterzeichnet worden. Jetzt kritisiert US-Schauspielerin Angelina Jolie das Friedensdokument. „Keine Frauen sitzen am Verhandlungstisch“, sagt sie. Die Hollywood-Schauspielerin nimmt dabei vor allem die USA in die Pflicht.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie ist schon lange sozial und politisch aktiv und setzt sich für die Rechte von Frauen weltweit ein. Nun warnt sie, dass ein Frieden in Afghanistan mit der Taliban zu Lasten von Frauen keine Option sein könne. Besonders die US-Regierung hätte zuvor Frauen mit an den Verhandlungstisch bringen sollen, kritisiert sie.

„Jeder will Frieden in Afghanistan sehen“, sagte Jolie vor wenigen Tagen dem US-Sender „CNN“. „Aber ein Frieden auf Kosten der Rechte für Frauen ist kein Frieden. Sondern der Konflikt und die Unterdrückung wird so nur auf andere Weise fortgesetzt“. Die Schauspielerin kritisierte, dass Frauen in dem Abkommen nicht berücksichtigt worden seien. „Alle Regierungen – angefangen mit unserer in den Vereinigten Staaten – sollten darauf bestehen, dass Frauen bei der nächsten Verhandlungsrunde voll und ganz miteinbezogen werden“, forderte sie. © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE USA und Taliban unterzeichnen historisches Abkommen

Die USA und die Taliban hatten Ende Februar in Doha (Katar) ein von vielen Seiten als „historisch“ bezeichnetes Abkommen geschlossen, das einen Abzug aller US-amerikanischen und internationalen Truppen bis Ende April kommenden Jahres aus dem Land vorsieht. Im Gegenzug sollen die Taliban Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung in Kabul aufnehmen sowie Garantien geben, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wird.

Zum Anlass für ihre Kritik nahm die Hollywood-Schauspielerin den Weltfrauentag am vergangenen Sonntag. Jolie mache sich für die Rechte der Frauen in Afghanistan und weltweit stark, so Medienmeldungen.

abo/dpa