Anti-Coronavirus-Maßnahmen: Touristen müssen Israel binnen weniger Tage verlassen

Israels Gesundheitsministerium verkündete, dass alle Reisenden das Land nun binnen weniger Tage verlassen sollen.

„Touristen, die sich in Israel aufhalten, wird Zeit gegeben, in den nächsten Tagen auf geordnete Weise auszureisen“, hieß es vom Amt.

Es präzisierte jedoch nicht den Zeitpunkt, nach welchem Touristen nicht mehr im Land bleiben dürfen.

Sollten Touristen vorher Krankheitssymptome aufweisen, müssten sie sich sofort beim Rettungsdienst melden, hieß es weiter. Ansonsten sollten sie Hygieneregeln befolgen, Menschenansammlungen meiden und ihre Reiseroute in Israel dokumentieren. Eine Rückkehr nach der Ausreise in Nachbarländer sei nicht möglich.

Heimquarantäne für Einreisende

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Montagabend beschlossen, dass alle nach Israel Einreisenden für zwei Wochen in Heimquarantäne bleiben sollen. Der Verbleib in einem Hotel jeglicher Art wurde dabei ausgeschlossen.

Die Verordnung Netanjahus gilt derzeit bis den 26. März 2020. Unklar ist laut Medien, ob auch Touristen, die die Möglichkeit haben, sich in Israel in eine häusliche Quarantäne zu begeben, ebenso das Land verlassen sollen.

Coronavirus

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung Covid-19 bekommen hat.

Nach jüngsten Angaben wurde das Virus SARS-CoV-2 weltweit bei mehr als 116.000 Menschen nachgewiesen, 4087 Fälle endeten tödlich. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

Tausende Israelis befinden sich derzeit in Heimquarantäne. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Virus mittlerweile bei 58 Personen im Land nachgewiesen worden. Todesfälle wurden bisher nicht erfasst.

