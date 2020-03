Corona vs. Bertelsmann: Stiftung wegen Forderung nach Krankenhausschließungen erneut in Kritik

In Zeiten des Coronavirus werden längst bekannte Probleme sichtbarer, unter anderem auch, dass es in den deutschen Krankenhäusern an Personal fehlt. Ein neuer Anlass für viele, manche Institutionen an den Pranger zu stellen, wie etwa die Bertelsmann-Stiftung mit ihrer älteren Forderung, die gute Hälfte der Kliniken zu schließen.