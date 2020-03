Spanien erklärt Notstand wegen Corona-Pandemie: Madrid unter Ausgangssperre

Spaniens Regierung hat wegen der Ausweitung der Corona-Krise drastische Maßnahmen ergriffen und den 14-tägigen Notstand erklärt, um die Ausbreitung der gefährlichen Lungenkrankheit einzudämmen. Sputnik überträgt am Sonntag live aus Madrid.

In Madrid wurden seit Samstag Ausgangssperren verhängt, was das öffentliche Leben in weiten Teilen zum Erliegen brachte.

Nach der Entscheidung des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez dürfen Spanier nur dann ihre Wohnungen verlassen, wenn sie zur Arbeit gehen, oder um lebensnotwendige Besorgungen zu machen.