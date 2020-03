Chinesische Covid-19-Impfstoff-Entwickler werben Freiwillige für Tests an

Die Entwickler des Impfstoffs gegen Covid-19 in China werben bereits Freiwillige für klinische Tests an. Viele zuständige Organisationen planen, im April alle vorklinischen Tests abzuschließen. Dies erklärte das Mitglied der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften, Wang Xiu Ying, auf einer Pressekonferenz am Dienstag.