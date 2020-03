Solidarität gegen Coronavirus-Gefahr: Russland entsendet vierzehntes Militärflugzeug nach Italien

„ Das vierzehnte Flugzeug Il-76 der Luft- und Weltraumstreitkräfte Russlands ist vom Flughafen Tschkalowski (Gebiet Moskau) mit russischen Militärs und Technik an Bord in die italienische Republik abgeflogen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird betont, dass die russischen Militärexperten nach der Abstimmung mit der italienischen Seite der betreffenden Gebiete zu Prophylaxe- und Desinfektionsmaßnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben übergehen würden.

Solidarität im Kampf gegen Corona

Italien nimmt in Europa den ersten Platz nach der Coronavirus-Ausbreitung ein und hat in der vergangenen Woche nach der Opferzahl China übertroffen. Laut den jüngsten offiziellen Angaben sind auf den Apenninen fast 60.000 Fälle der Infizierung mit dem neuartigen Virus registriert worden, über 7.000 sind genesen, die Zahl der Todesfälle überstieg 5.400 Menschen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 21. März in einem Telefongespräch mit dem italienischen Premierminister Giuseppe Conte die Bereitschaft bekräftigt, Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus operativ zu leisten, und ihre konkreten Parameter dargelegt. Im russischen Verteidigungsministerium wurde mitgeteilt, dass neun Flugzeuge der Luft- und Weltraumstreitkräfte Russlands bereits zirka 100 russische Militärfachleute und Technik zum Kampf gegen das Coronavirus befördert hätten.

ek/mt/sna