UN-Generalsekretär: Kampf gegen Coronavirus wird „Kriegszeit“-Plan erfordern

Das Coronavirus-Problem wird laut dem Uno-Generalsekretär António Guterres präzedenzlose Maßnahmen erfordern. Es sei ein „Kriegszeit“-Plan notwendig. Dies verlautet aus seinem Brief an die G20-Staatschefs.

Der Brief wurde am Montag abgeschickt.

„Covid-19 wird eine Antwort erfordern, die es früher noch nie gegeben hatte – einen 'Kriegszeit'-Plan in den Zeiten einer humanitären Krise. Die G20-Führung hat eine ausschließliche Gelegenheit, mit einem mächtigen Paket von Gegenmaßnahmen zur Beseitigung von diversen Coronavirus-Gefahren aufzutreten. Dies würde Solidarität mit Völkern der Welt zeigen, die besonders gefährdet sind“, heißt es in dem Brief.

Zuvor war berichtet worden, dass am 26. März einzu Coronavirus stattfinden werde, den die Regierung von Saudi-Arabien im Online-Modus einzuberufen plane. Russland hatte die Benachrichtigung bekommen und bereitet sich auf die Teilnahme daran vor. Das Thema des Gipfels werde eineauf die Covid-19-Pandemie sein. Am Gipfel werde sich der russische Präsident Wladimir Putin beteiligen.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch der neuartigen Coronavirus-Infektion Covid-19 als Pandemie eingestuft. Nach jüngsten WHO-Angaben seien weltweit bereits über 330.000 Menschen infiziert worden, über 14.500 Menschen seien gestorben. In Russland seien nach letzten Daten 495 erkrankt.

