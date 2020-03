Corona-Krise: So helfen Berliner ihren „Lieblingsorten“

In Windeseile hat die Bundesregierung Milliardenhilfen für Unternehmen, die von Folgen der Corona-Epidemie betroffen sind, durchgesetzt. Trotzdem kommt bei vielen Restaurants, Café und Clubs das Geld zu spät, und ob es reichen wird, ist auch nicht klar. Die Initiative „helfen.berlin“ will in der Hauptstadt deswegen in die Bresche springen.