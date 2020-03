Xi Jinping ruft G20 zur Aufhebung von Barrieren für Warenbewegung auf

„Der Vorsitzende der Volksrepublik China hat die G20-Länder dazu aufgerufen, die freie Kommerz von Steuergebühren zu befreien, Barrieren aufzuheben, ein starkes Signal zu entsenden und somit die Weltwirtschaft zu fördern“, meldet der TV-Sender.

In diesem Jahr ist der Vorsitz in G20 an Saudi-Arabien übergegangen. Gerade Riad ist Initiator zur Durchführung des außerordentlichen Gipfels im Online-Modus angesichts der globalen Coronavirus-Pandemie geworden. Es wird erwartet, dass die G20-Führer nach Abschluss der Videokonferenz ein Dokument verabschieden könnten, in dem einzum Kampf gegen Covid-19 verankert wird.

