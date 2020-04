Ja-Wort trotz Corona? Schweiz erlaubt Hochzeiten von Gefährdeten

In der Schweiz werden die meisten Termine beim Zivilstandsamt aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie verschoben. Doch wie sieht es bei Paaren aus, bei denen sich mindestens ein Angehöriger in einer Risikogruppe befindet? Der Bundesrat hat eine spezielle Anordnung erlassen: Corona-Gefährdete erhalten einen Vorzug ihrer Trauung.

Als eine Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus werden vielerorts keine Hochzeiten mehr zugelassen. Die Schweizer Zeitung „Tages-Anzeiger“ schriebt, dass eine Heirat momentan nahezu unmöglich sei. Viele der Ämter, bei denen man sich trauen kann, sind geschlossen oder die Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice. Das betrifft auch die Zivilstandsämter, welche abgesehen von einem minimalen Grundbetrieb alle geschlossen haben. Termine werden meistens abgesagt, erzählt Hannes Schade vom Amt der Bevölkerungsdienste in Bern dem „Tages-Anzeiger“:

„Insgesamt mussten bis Mitte April gesamthaft rund 800 Termine – dies umfasst insbesondere Trauungen, Kindesanerkennungen und Namenserklärungen – storniert werden."

Vorzug für Risikogruppen

Der Bund habe jedoch mit einer neuen Anordnung verfügt, die gefährdeten Menschen zugutekommen soll. Damit sind all die Menschen gemeint, welche einer Risikogruppe des Coronavirus angehören. Also Betroffene von beispielsweise von Diabetes oder Bluthochdruck, aber auch alle, die über 65 Jahre alt sind. Für solche Menschen müssen Zivilstandsämter einen Termin zur Ehevorbereitung oder Trauung ermöglichen.

Erklärt wird diese gelockerte Regel hauptsächlich mit dem exklusiven Recht, das Ehepartnern zusteht. Es sei einfacher, Vermögen zu vererben oder krankenhäusliche Besuche zu gestatten.

Anders als bei Hochzeiten seien die Ämter bei der Beurkundung von Geburten oder Todesfällen in vollem Betrieb. In diesen Dienstleistungen hätte der Bund keine Einschränkungen erlaubt.

Hochzeiten in Deutschland noch möglich?

Anders sieht die Situation im deutschen Münster aus. So halten laut Bericht der „Münsterschen Zeitung“ etwa 90 Prozent aller Paare an ihrem Wunschtermin fest. Das, obwohl auch in Deutschland die maximale Anzahl Personen im Standesamt auf zwei reduziert wurde. In diesem Sinne seien große Festlichkeiten ausgeschlossen.

Allgemein seien in Deutschland normale Trauungen verboten, heißt es im „General-Anzeiger“, einem Bonner Regionalblatt. Einige Bundesländer würden dabei noch vereinbarte Termine einhalten – diese meist auch mit großen Einschränkungen. Allein das Ehepaar und gegebenenfalls ein Dolmetscher dürften im Münchener Standesamt antreten. Dabei werde sogar darauf geschaut, dass das Paar den Kugelschreiber selbst mitbringt.

lm